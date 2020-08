Auto mehrfach überschlagen: Vater stirbt auf dem Beifahrersitz

Ein Mann ist nach einem Unfall im Landkreis Bamberg gestorben, ein weiterer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Tödlicher Unfall bei Bamberg: Unfallursache unklar

Wie die Polizei mitteilt, war am Donnerstagabend ein 26-Jähriger mit einem Range Rover auf der Landstraße kurz vor Kremmeldorf im Landkreis Bamberg aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich mehrmals und blieb in einem angrenzenden Acker total beschädigt liegen.

Vater stirbt, Sohn überlebt Unfall schwer verletzt

Für den 61-jährigen Beifahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 26-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR bestätigt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um den Vater des Fahrers.

50.000 Euro Sachschaden

Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50.000 Euro.