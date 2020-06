Tödlicher Unfall bei Adelsried: A8 stundenlang gesperrt

Auf der A8 hat sich am Montagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizei dem BR sagte, kam dabei eine Frau ums Leben. Zwei Menschen wurden schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen wurden verletzt - wie schwer, lässt sich laut Polizei im Moment nicht abschätzen.

Auto kommt quer auf der Fahrbahn zum Stehen

Um kurz vor 11 Uhr wollte demnach ein Autofahrer auf Höhe Adelsried in Richtung München auf die Autobahn auffahren. Als er von der Beschleunigungsspur auf eine normale Fahrspur wechseln wollte, geriet der Wagen ins Schleudern - warum, ist noch unklar. Das Auto kam quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Ein anderes Auto fuhr hinein. Der Aufprall war so heftig, dass der stehende Wagen in zwei Teile gerissen wurde. Darin waren zwei Frauen und ein Mann. Eine der Frauen erlag ihren Verletzungen, die beiden anderen Insassen wurden schwer verletzt.

A8 stundenlang gesperrt

Polizei und Rettungsdienst waren im Großeinsatz. Die A8 musste wegen Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt werden.