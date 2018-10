Tödlicher Unfall: 73-jährige Autofahrerin gerät in Gegenverkehr

Die Frau aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld war am Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Bad Neustadt unterwegs, so die Polizei. In einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und touchierte neben einem entgegenkommenden Getränkelaster auch einen Citroen, der in Richtung Wollbach fuhr. Das Auto der 73-Jährigen überschlug sich und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen.

Frau starb noch an der Unfallstelle

Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch an der Unfallstelle. Der 29-jährige Lenker des Getränkelasters erlitt einen Schock. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Citroen-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.