Tödlicher Unfall: Autofahrer überholt und kracht in Lkw

Die Polizei berichtet, dass der 31-jährige Autofahrer am Mittwochnachmittag (16.12.20) auf der B85 unterwegs war. Neben ihm im Auto saß ein 22-Jähriger als Beifahrer.

Fahrer stirbt, Beifahrer kommt ins Krankenhaus

Zwischen Kulmbach und Neudrossenfeld wollte der 31-jährige einen vor ihm fahrenden Laster überholen. Dabei krachte er mit der Fahrerseite in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der 22-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Der 25-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Lastwagens erlitt einen Schock, teilte die Polizei mit.