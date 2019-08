Tödlicher Unfall auf der B8 bei Langenzenn

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polzei hatte ein Autotransporter mit Anhänger am rechten Fahrstreifen der B8 kurz vor der Auffahrt Langenzenn-Süd in Richtung Nürnberg angehalten. Grund dafür war womöglich eine Panne. Der Fahrer des Fahrzeugs stieg offenbar aus, um die Panne zu beheben. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 32-jähriger Mercedesfahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in das Heck des Anhängers.

Tödlich verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Transporters erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die B8 war für Bergungsarbeiten gesperrt.