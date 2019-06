Tödlicher Unfall auf der A9 bei Feucht

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Auto auf der A9 am Autobahndreieck Feucht unterwegs und wollte auf die Tangente zur A73 abbiegen. In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte in einem Waldstück gegen mehrere Bäume.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein Polizeihubschrauber war angefordert worden, da nicht klar war, ob der Mann alleine in dem Auto saß. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde das Gelände mit einer Wärmebildkamera aus der Luft und von der Feuerwehr am Boden abgesucht. Eine weitere Person konnte aber nicht gefunden werden. Ob es sich bei dem Toten um den Halter des Wagens handelt, muss jetzt noch ermittelt werden.

Unfallursache unklar

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Ein Sachverständiger hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die A9 war für drei Stunden komplett gesperrt. Zwar wurde der Verkehr abgeleitet, allerdings bildete sich zeitweise ein kilometerlanger Stau.