Tödlicher Unfall auf der A8 - Fahrer war nicht angeschnallt

Tödlicher Verkehrsunfall in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm-Ost kam ein Auto mit Anhänger zunächst rechts von der Fahrbahn ab, der Anhänger wurde dabei abgetrennt. Das Auto überschlug sich danach mehrfach. Für den 50-jährigen Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

Fahrer nicht angeschnallt

Der Fahrer war laut Polizei nicht angeschnallt und verletzte sich tödlich, als sich das Fahrzeug auf einem Acker neben der Autobahn mehrfach überschlug. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist noch unklar.

Gutachter soll Unfallursache klären

Laut Polizei wurde ein Gutachter hinzugezogen. Er soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die A8 war in der Nacht für rund fünf Stunden komplett gesperrt, bei dem Unfall entstand an Auto und Anhänger ein Sachschaden von 15.000 Euro, dazu kommt noch ein Schaden in Höhe von 7.500 Euro an der Autobahn.