Tödlicher Unfall auf der A3 nahe Tennenlohe

Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jähriger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt mit seinem Geländewagen und einem Beifahrer auf auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs. Er überholte bei starkem Regen mit hoher Geschwindigkeit einen Zeugen.

Mit Wucht herum geschleudert

Kurze Zeit später, knapp nach dem Parkplatz "Weißer Graben", kam der SUV nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und fuhr in den Graben. Von dort wurde es wieder auf den Standstreifen zurückgeschleudert.

Rettungsversuch erfolglos

Die Freiwillige Feuerwehr Heroldsberg versuchte den Mann noch mit technischem Gerät aus dem Wagen zu befreien. Er war jedoch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der gleichaltrige Beifahrer wurde leicht verletzt und in ein Nürnberger Krankenhaus gebracht.

Aquaplaning als mögliche Unfallursache

Ein Sachverständiger wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Der Sachschaden liegt bei 60.000 Euro. Wie die Polizei weiter mitteilt, könnte Aquaplaning die Ursache für den Unfall sein.