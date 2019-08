23.08.2019, 07:46 Uhr

Tödlicher Unfall auf der A3 - Auto landet in Solarpark

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist auf der A3 Regensburg-Deggendorf in der Nacht zum Donnerstag von der Fahrbahn abgekommen und in einem Solarpark gelandet. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle, der Beifahrer überlebte.