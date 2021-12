Tödlicher Unfall auf A6 zwischen Lichtenau und Ansbach

Bei dem Unfall am Morgen auf der A6 bei Ansbach waren laut Polizei zwei Lkw und ein Transporter verwickelt. Ein Mann starb noch an der Unfallstelle.

Auffahrunfall mit tödlichen Folgen

Laut Polizei war ein Transporter auf einen vorausfahrenden Lkw aufgefahren, der wiederum auf einen vor ihm fahrenden Lkw auffuhr. Der Transporter schleuderte nach dem Zusammenstoß nach links und kam an der Mittelleitplanke zum Stehen.

Wie die Polizei mitteilte, starb der Beifahrer noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Die beiden Insassen des mittleren Lkw erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des vorderen Lastwagens blieb unverletzt.

Autobahn Richtung Heilbronn noch gesperrt

Zunächst war der Verkehr an der Unfallstelle auf der A6 in beiden Richtungen gesperrt. Mittlerweile ist die A6 in Richtung Nürnberg wieder offen. In Richtung Heilbronn wird der Verkehr an der Anschlussstelle Lichtenau von der Autobahn abgeleitet.