Tödlicher Unfall: A6 bei Schwabach-West nach Nürnberg gesperrt

Bei einem Unfall gegen 4 Uhr am frühen Morgen auf der A6 bei Kammerstein im Landkreis Roth zwischen Schwabach-West und Neuendettelsau ist ein Mann tödlich verunglückt. Die Autobahn ist in Richtung Nürnberg derzeit komplett gesperrt.

Mann über die Autobahn A6 gelaufen

Nach Angaben der Polizei hat ein 36-Jähriger im Baustellenbereich bei der Rastanlage Kammersteiner Land die Fahrbahn zu Fuß überquert. Dabei wurde er von einem Kleintransporter erfasst und starb an den Folgen des Unfalls. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt, wird aber wegen eines Schocks betreut. Ein Gutachter prüfte am Donnerstagmorgen die Unfallstelle.

Verkehr Richtung Nürnberg wird über Rastanlage umgeleitet

In Fahrtrichtung Heilbronn ist die linke Spur gesperrt, dort staut sich der Verkehr. Die Spur im Baustellenbereich, die in Fahrtrichtung Nürnberg geht, ist komplett gesperrt. Allerdings kann der Verkehr über die Rastanlage umgeleitet werden, so ein Polizeisprecher.