Tödlicher Unfall: 19-Jähriger verunglückt mit 560-PS-Auto

Der Unfallwagen hatte serienmäßig 560 PS, Front- und Heckspoiler, Radlaufverbreiterungen und war tiefer gelegt. Der Fahrer des schwarzen BMW M 5 mit Münchner Kennzeichen war ein 19-Jähriger aus Neufahrn.

Polizei stoppte Fahrer in Neufahrn

Der junge Mann soll schon in den Tagen vor dem Unfall im Münchner Norden und in den umliegenden Gemeinden wegen seiner Fahrweise aufgefallen sein. Am Sonntag hat die Polizei das verkehrswidrige Verhalten des 19-Jährigen in dessen Wohnort beanstandet.

Sportlimousine kommt von der Straße ab

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Fahrer viel zu schnell unterwegs, als er Montagnacht an der Echinger Auffahrt zur A 92 die Kontrolle über den Wagen verlor, die Leitplanke durchbrach und gegen einen Baum prallte.

Mitfahrer stirbt, drei Menschen verletzt

Ein 20-Jähriger, der auf der Rückbank saß, wurde aus dem Auto geschleudert und getötet. Der Fahrer und zwei weitere Insassen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen davon. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

