Tödlicher Unfall: 19-jähriger Autofahrer fährt gegen Baum

Der 19-Jährige kam am Donnerstag gegen 7 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte am Ende einer Böschung gegen einen Baum. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Jäger war in seinem Revier unterwegs und sah die Schleuderspuren.

19-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Der Jäger fand den leblosen Mann in seinem Fahrzeugwrack, setzte den Notruf ab und leistete erste Hilfe. Doch er konnte ihm nicht mehr helfen. Die Polizei Gerolzhofen will nun herausfinden, wie der Unfall genau passiert ist. Ein Sachverständiger war vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.