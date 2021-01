Tödlicher Traktorunfall beim Schlittenfahren im Unterallgäu

Ein 16-Jähriger ist im Unterallgäu bei einem Unfall mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Er hatte zunächst zwei Schlitten hinter sich her über eine Wiese gezogen. Die beiden Schlittenfahrer rodelten dann einen Hang hinunter. Der 16-Jährige folgte ihnen mit seinem Traktor, verlor allerdings die Kontrolle und überschlug sich mit dem Traktor mehrmals.

Tödliche Verletzungen

Dabei verletzte sich der Jugendliche so schwer, dass er trotz schneller Erster Hilfe durch Rettungskräfte noch am Unfallort verstarb. Die beiden Schlittenfahrer waren an dem Unfall nicht beteiligt und blieben unverletzt.