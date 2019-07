Ist der tragische Traktorunfall mit zwei toten Kindern in Balderschwang auf einem öffentlichen Waldweg passiert oder auf einem Privatweg? Diese Frage beschäftigt derzeit die Ermittler im Oberallgäu. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West sagte, er teile die Einschätzung des Balderschwanger Bürgermeisters Konrad Kienle nicht.

Bürgermeister: Spritztour war nicht illegal

Nach Kienles Angaben ist der Traktor zum Zeitpunkt des Unfalls auf einem Privatweg der Lenzenalpe gefahren. "Deswegen war die Spritztour des 13-Jährigen auch keineswegs illegal", so Kienle am Wochenende. Diese Informationen überprüfen die Ermittler nun, so der Polizeisprecher. "Davon hängen die weiteren Ermittlungen ab." Vor Ort seien bereits alle wichtigen Spuren gesichert worden, auch Gutachter waren schon im Einsatz. Die zwei überlebenden Kinder konnten allerdings noch nicht befragt werden.

13-Jähriger am Steuer des Traktors

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend. Insgesamt waren vier Kinder aus Österreich beteiligt. Sie hatten gemeinsam eine Ausfahrt im Bereich der Lenzenalpe gemacht. Am Steuer des Traktors saß ein 13-Jähriger, im Transportcontainer fuhren insgesamt drei Kinder mit.

Zwei Kinder starben

Aus noch ungeklärter Ursache fielen ein zehn Jahre alter Junge und ein 13-jähriges Mädchen aus der Ladeschaufel. Sie wurden überrollt und starben noch am Unfallort. Die Zwölfjährige, die ebenfalls in der Ladeschaufel gesessen war, wurde leicht verletzt. Sie wurde wie der Junge am Steuer schwerst traumatisiert.

Nicht die erste Fahrt mit dem Traktor

Nach Angaben von Balderschwangs Bürgermeister Kienle waren die vier Kinder gemeinsam mit ihren Eltern für einen Tagesausflug auf die rund tausend Meter hohe Lenzenalpe gekommen. Die beiden Familien stammten aus dem 25 Kilometer entfernen Riefensberg im Bregenzer Wald und seien mit den Betreibern der Alpe befreundet. Bei solchen Besuchen seien auch schon in der Vergangenheit Traktorfahrten auf dem Privatgelände der Alpe üblich gewesen. "Der junge Mann hat das Fahrzeug beherrscht", sagte der Bürgermeister im Gespräch mit dem BR. "Es ist ein Unglück - und da kommt es, glaube ich, wirklich nicht darauf an, ob der Fahrer 16 oder 20 Jahre alt ist."

Balderschwang unter Schock

Im Ort sind die Menschen traurig und schockiert, so Kienle. "Man kann sich nicht vorstellen, was für Leid hier gerade in Balderschwang passiert ist. Unsere Gedanken sind bei den betroffenen Familien." Die Menschen müssten das Unglück jetzt verarbeiten. Die Einsatzkräfte sind nach Kienles Worten von Kriseninterventionsteams aus dem Oberallgäu und dem Bregenzer Wald betreut worden.