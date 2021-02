Tödlicher Tauchgang: Höhlenforscher starb ohne Fremdeinwirkung

Der 57-jährige Mann, der am Wochenende in der Mühlbachquellhöhle in Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ums Leben gekommen war, ist ohne Fremdeinwirkung gestorben. Das hat die Obduktion laut Polizei ergeben. Die genaue Todesursache steht demnach noch nicht feststehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg/Fürth werden jetzt weitere Untersuchungen des Leichnams folgen.

Polizei geht von Unfall aus

Dabei handelt es sich um Gewebeuntersuchungen, deren Auswertung Wochen in Anspruch nehmen soll. Auszuschließen sind nach der Obduktion zum Beispiel ein Hängenbleiben in einem engen Durchlass, ein Steinschlag oder ähnliches. Die Polizei geht laut einer Sprecherin weiterhin von einem Unfallgeschehen aus. Unterdessen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg weiter. Demnächst sollen die Befragungen der an der Expedition vor Ort Beteiligten abgeschlossen werden.

Stundenlange Reanimierungsversuche

Der Mann war am Samstagnachmittag mit drei weiteren Tauchern in die Höhle aufgebrochen. Als sie auf dem Rückweg ihres Forschungseinsatzes einen 40 Zentimeter engen Durchlass passierten, tauchte der 57-Jährige nicht mehr auf. Die drei Taucher konnten den Verunglückten offenbar schnell aus dem Wasser ziehen. Sie sollen Hilfe geholt und stundenlang vergeblich versucht haben, ihn zu reanimieren.

Rund 200 Rettungskräfte aus ganz Bayern waren am Samstag bis spät in die Nacht an der Mühlbachquellhöhle vor Ort - darunter ein Team spezialisierter Höhlenretter sowie Notärzte.