26.08.2021, 09:27 Uhr

Tödlicher Streit in Donauwörth – Tatverdächtiger in U-Haft

Nach dem tödlichen Streit in einer Unterkunft für Wohnungslose in Donauwörth sitzt der 35-jährige Tatverdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Begründet wird das mit den Ergebnissen der Obduktion.