Tödlicher Streit in der forensischen Psychiatrie in Haar

Ein 35-jähriger Mann hat Samstagmorgen in der forensischen Klinik in Haar seinen 53-jährigen Zimmernachbarn getötet. Wie die Polizei am Sonntag bekannt gab, waren beide Männer dort aufgrund eines Unterbringungshaftbefehls in der geschlossenen Abteilung untergebracht.

Dieser sogenannte Maßregelvollzug für psychisch-kranke oder suchtkranke Straftäter wird richterlich angeordnet. Sie werden also nicht verurteilt und kommen auch nicht ins Gefängnis, werden aber in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

Schreie um vier Uhr nachts alarmieren Pfleger

Um vier Uhr drangen Schreie aus dem Zimmer, das sich die Männer teilten, Pflegekräfte eilten deshalb herbei. Der 35-Jährige schlug mit einem schweren Gegenstand, zu dem sich die Polizei nicht näher äußerte, auf den 53-Jährigen ein. Sicherheitskräfte konnten den Angreifer schließlich überwältigen und fixieren.

Opfer starb an den Kopfverletzungen

Das Opfer musste mit schwersten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ärzte konnten dem 53-Jährigen aber nicht mehr helfen, er starb wenig später. Die Mordkommission ermittelt jetzt gegen den 35-jährigen Tatverdächtigen, der weiter in der forensischen Klinik bleibt. Der Grund für die Gewalteskalation ist derzeit unklar.