Tödlicher Streit am Brombachsee: 15-Jähriger wird obduziert

Im Fall des Tötungsdelikts vom Brombachsee soll am Montag die Obduktion des 15-Jährigen stattfinden. Ein erstes Ergebnis könnte schon am Nachmittag feststehen, sagte der Ansbacher Oberstaatsanwalt Jonas Heinzlmeier dem Bayerischen Rundfunk.

Haftbefehl gegen 19 Jahre alte Tatverdächtige

Seinen Worten zufolge wurde gegen die 19 Jahre alte Tatverdächtige inzwischen Haftbefehl erlassen, sie sitzt in Untersuchungshaft. Die junge Frau sei ihrem Strafregister zufolge bereits einschlägig vorgeahndet: sowohl wegen Gewaltdelikten, als auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bislang wurden aber alle Verfahren nach dem Jugendstrafrecht eingestellt, so der Oberstaatsanwalt. Es seien also wohl keine größeren Delikte gewesen.

Zuvor waren gegen 21.30 Uhr am Samstagabend nach Informationen der Polizei am Bahnhof Ramsberg in der mittelfränkischen Gemeinde Pleinfeld zwei Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufeinandergetroffen. Dabei kam es aus zuerst zu einer verbalen und später zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen.

15-Jähriger stirbt nach Messerstich am Brombachsee

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte die 19-Jährige den 15 Jahre alten Jugendlichen mit einem Taschenmesser attackiert und dabei tödlich verletzt. Eine alarmierte Streifenbesatzung leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit der Reanimation. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass der Jugendliche noch am Tatort starb. Die mutmaßliche Tatwaffe sei unweit des Tatorts gefunden worden.

Wie ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mitteilte, kannten sich die mutmaßliche Täterin und das Opfer offenbar nicht. Im Vorfeld des Streits soll es in einer Unterhaltung um eine Zigarette gegangen sein.