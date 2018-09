Tödlicher Schuss auf Beifahrer: Polizei ermittelt Schützen

Mitte August wurde ein 47-jähriger Regensburger während einer Autofahrt bei Nittenau von einer Gewehrkugel tödlich getroffen, jetzt hat die Polizei angeblich den Schützen identifiziert. Es soll sich um einen Jäger aus dem Landkreis Schwandorf handeln, berichtet die "Mittelbayerische Zeitung" unter Berufung auf den Amberger Oberstaatsanwalt Joachim Diesch. Dem Mann werde fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Tödlicher Jagdunfall im August

Der tragische Unfall ereignete sich am 12. August auf der B16. Hier war das Opfer in einem auf der Bundesstraße vorbeifahrenden Auto von einem Projektil getroffen und tödlich verletzt worden. Früh stand fest, dass der tödliche Schuss aus einem Jagdgewehr stammte. In der Gegend fand zu dem Zeitpunkt eine Drückjagd statt. Auch zum Ablauf des Vorfalls gibt es neue Erkenntnisse: Offenbar handelte es sich bei dem tödlichen Schuss nicht wie zunächst vermutet um einen Querschläger.

Elf Gewehre analysiert

Die Waffen der beteiligten Jäger wurden eingesammelt und beim LKA kriminaltechnisch untersucht. Laut "Mittelbayerischer" wurden insgesamt elf Waffen analysiert.

Das Polizeipräsidium Regensburg hat angekündigt, im Laufe des Tages zu dem Fall eine Erklärung abzugeben.