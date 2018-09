Tödlicher Schuss auf Beifahrer: Ermittlungen gehen voran

Knapp sieben Wochen nach dem tödlichen Schuss aus einem Jagdgewehr auf den 47-jährigen Beifahrer eines Autos auf der B16 bei Nittenau (Lkr. Schwandorf) machen die Ermittlungen der Polizei langsam Fortschritte.

Es gibt eine "gewisse Tendenz"

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg sagte dem Bayerischen Rundfunk heute, es gebe eine "gewisse Tendenz". Genauer präzisieren wollte der Sprecher diese Aussage aber nicht. Der Sprecher verwies auf die zeit- und personalintensiven Ermittlungen, die noch laufen. Auch zum Inhalt eines Schussgutachtens der Sachverständigen des Landeskriminalamts und zu den detaillierten Untersuchungen an mehreren beschlagnahmten Jagdwaffen machte die Polizei keine Angaben.

Beifahrer tödlich getroffen

Am 12. August, einem Sonntag, war eine Gruppe von Jägern bei einer Drückjagd in einem Maisfeld nahe der Bundesstraße 16 unterwegs. Mutmaßlich gab ein der Jäger einen Schuss ab, der den Beifahrer in einem Auto auf der Bundesstraße tödlich traf.

Die Polizei suchte die betroffenen Felder drei Mal innerhalb weniger Tage mit Metallsonden nach Spuren ab.