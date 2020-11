Tödlicher Schlag auf dem Königsplatz: Letzte Zeugen erwartet

Vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichts wird am Mittwoch der sogenannte Kö-Prozess mit den Aussagen von zwei Gutachtern fortgesetzt. Ein 17-Jähriger ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, einen 49 Jahre alten Passanten am Augsburger Königsplatz mit einem Schlag gegen dessen Kopf getötet zu haben. Zwei Freunde des 17-Jährigen sind wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Gutachter befassen sich mit tödlichem Schlag und Schuldfähigkeit

Das Opfer war im vergangenen Jahr am Nikolaustag von einem Bummel auf dem Christkindlesmarkt in der Augsburger Innenstadt gekommen. Am Königsplatz traf er auf die Angeklagten. Im Lauf des Verfahrens wurde bekannt, dass durch die Wucht des Schlags eine Ader im Kopf des Mannes platzte. Einer der geladenen Gutachter, ein Experte vom Institut für Rechtsmedizin München, soll jetzt genauer erläutern, wie es dazu kam, dass dieser eine Schlag für den 49 Jahr alten Feuerwehrmann tödliche Folgen hatte. Das Gericht will außerdem einen psychiatrischen Gutachter hören, der beleuchten soll, ob einer der drei Angeklagten möglicherweise vermindert schuldfähig war.

Urteil am Freitag erwartet

Mit den Expertengutachten geht das Augsburger Kö-Verfahren dem Abschluss entgegen. Vorausgesetzt, dass die Verteidiger keine neuen Beweisanträge mehr stellen, könnte am Freitag das Urteil fallen.