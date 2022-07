Tödlicher Riesenrad-Unfall: Schausteller muss nicht in Haft

In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth um einen tödlichen Unfall beim "Open Beatz Festival 2019" in Herzogenaurach ist das Strafmaß für den angeklagten Schausteller deutlich gemindert worden. Der 64-Jährige muss nun doch nicht ins Gefängnis. Anstatt der im Januar vom Amtsgericht Erlangen verhängten Freiheitsstrafe von 14 Monaten wegen fahrlässiger Tötung hat der Richter in der Berufungsverhandlung den Schausteller zu neun Monaten auf Bewährung verurteilt sowie zu einer Spende von 5.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

Tödlicher Riesenrad-Unfall: "Beispiellose" Fehlerkette

Bei dem Festival war ein damals 31-jähriger Kolumbianer aus einer Gondel des Riesenrads 25 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Ursache dafür sei eine bespiellose Anreihung von Sicherheitsmängeln und fehlerhaftem Verhalten gewesen, so das Gericht in der Urteilsbegründung. Diese seien allerdings nicht alleine dem Schausteller zuzuschreiben, dem in der Berufungsverhandlung sein umfassendes Geständnis strafmildernd angerechnet wurde.

Notwendige Kontrollen nicht durchgeführt

Der französische Besitzer des geliehenen Riesenrads konnte nicht das notwendige Prüfbuch vorweisen. Auch der TÜV Rheinland und das Landratsamt Erlangen–Höchstadt seien ihren Prüf- beziehungsweise Kontrollpflichten nicht ordnungsgemäß nachgekommen.

Das Urteil ist sofort rechtsgültig, da sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung auf weitere Rechtsmittel verzichteten.