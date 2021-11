Tödlicher Riesenrad-Unfall beim Open Beatz Festival vor Gericht

Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung: Ein 63-jähriger Schausteller aus Worms und ein ehemaliger Mitarbeiter des TÜV Rheinland müssen sich deswegen vor dem Erlanger Amtsgericht verantworten. Im Juli 2019 war ein Kolumbianer während des Open Beatz Festivals in Herzogenaurach-Poppenhof aus einer Gondel des Riesenrads 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Er erlag wenige Stunden später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Freundin des Mannes, die in der gleichen Gondel gesessen war, blieb unverletzt.

Riesenrad hätte nicht aufgestellt werden dürfen

Anfänglich waren die Ermittler von einem tragischen Unglück ausgegangen. Dann kam heraus, dass die Tür der Gondel nicht richtig verschlossen war. Der Sperrbolzen war offenbar unsachgemäß eingebaut worden. Die Festival-Veranstalter hatten damals den Schausteller beauftragt, ein Riesenrad aufzustellen. Das daraufhin gemietete Fahrgeschäft habe aber keine Ausführungsgenehmigung gehabt und hätte nicht aufgestellt werden dürfen, so der Vorwurf.

TÜV-Mitarbeiter soll Riesenrad freigegeben haben

Der beschuldigte Mitarbeiter des TÜV Rheinland habe zudem die Mängelfreiheit des Riesenrads bescheinigt, sodass der Schausteller es in Betrieb nehmen konnte. Sechs Prozesstage sind angesetzt, das Urteil wird Ende Januar 2022 erwartet.