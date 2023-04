Tödlicher Reisebusunfall in Schladming: Ursache jetzt geklärt

Ende Februar war ein Reisebus mit 32 Passagieren aus dem Landkreis Rottal-Inn verunglückt. Der Ausflug war ein Junggesellenabschied, bei dem der Bräutigam und Busfahrer ums Leben kamen. Der Busfahrer soll die niederbayerische Junggesellengruppe kurz vor dem Unglück gewarnt haben. Nun gibt es neue Erkenntnisse der österreichischen Polizei und Staatanwaltschaft.

Fahrfehler des Busfahrers: Überhitzen der Bremsen

Die Ursache für den Unfall eines niederbayerischen Reisebusses in Schladming mit zwei Todesopfern ist jetzt geklärt. Ein Fahrfehler des Busfahrers führte laut Gutachter zum Überhitzen und letztlich zum Ausfall der Bremsen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Leoben am Mittwoch auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Ein mündliches Zwischengutachten habe ergeben, dass ein "technisches Gebrechen", also ein technischer Defekt am Bus als Ursache ausgeschlossen werden konnte. Das schriftliche Gutachten sei zwar noch ausständig, doch die Ergebnisse werden sich laut Staatsanwaltschaft nicht mehr ändern.

Der Bus war Ende Februar in Rohrmoos bei Schladming in Österreich nach einer Bergabfahrt in einer Kurve von der Straße abgekommen, über eine Böschung gestürzt und überschlug sich mehrmals. Ein 31 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn kam dabei ums Leben, es handelte sich um den Bräutigam, der seinen Junggesellenabschied in der Steiermark feiern wollte.

Busfahrer im Koma konnte nicht mehr befragt werden

Der 51-jährige Busfahrer erlag wenige Tage später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er war seit dem Unfall im künstlichen Koma und konnte deshalb nicht mehr befragt werden. Überlebende Insassen hatten jedoch berichtet, dass er kurz vor dem Absturz über die Böschung die Fahrgäste noch gewarnt habe, er könne nicht bremsen und forderte zum Festhalten auf. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der österreichischen Polizei übernommen und werden jetzt eingestellt, so die Staatsanwaltschaft.