Tödlicher Raserunfall: Fahrer stellt sich der Polizei

Nachdem ein 31-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag tödlich verletzt worden ist, hat sich der 23-jährige Fahrer des Autos bei der Polizei gestellt. Das hat eine Polizeisprecherin dem BR auf Nachfrage bestätigt.

Auch das Unfallauto konnte die Polizei sicherstellen. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang laufen. Der junge Fahrer des Audis war direkt nach dem tödlichen Unfall geflohen, die Polizei leitete eine Fahndung ein und startete einen Zeugenaufruf.

Frage nach illegalem Autorennen steht im Raum

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren zwei Autos um kurz vor 01.00 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit die Steinbühler Straße in Richtung Frauentorgraben entlang gefahren. Kurz nach der Cameratiusstraße habe der 23-jährige Fahrer eines schwarzen Audis die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den auf dem Gehweg laufenden 31-jährigen Mann erfasst. Der Fußgänger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.