85-Jährige stirbt bei Radunfall bei Pleinfeld

Am Nachmittag hat sich auf der Kreisstraße zwischen Stirn und Pleinfeld im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein schwerer Unfall ereignet. Dabei kam nach Angaben der Polizei auf der Straße nahe des Brombachsees eine 85-jährige Fahrradfahrerin ums Leben.

Beim Überqueren der Kreisstraße erfasst

Die Frau wollte auf Höhe der Mandlesmühle von einem Waldweg kommend die Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Auto erfasst, so die Polizei. Trotz der sofortigen Erste Hilfe-Maßnahmen erlag die 85 Jahre alte Frau noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 36-jährige Autofahrerin wurde nicht verletzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße zwischen Stirn und Pleinfeld für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Tödliche Radunfälle am Wochenende

Erst gestern (15.08.21) war in Nürnberg ein 55-jähriger Radfahrer bei einem Unfall mit einem Kleintransporter gestorben. Und auch im unterfränkischen Zeil am Main (Landkreis Haßberge) war es am Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen, als ein Autofahrer zwei nebeneinander fahrende Radler überholt hatte.