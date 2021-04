Tödlicher Motorradunfall: Leiche erst Stunden später gefunden

Am Ostersonntagabend ist ein 31-jähriger Mann bei einem Motorradunfall zwischen Burgoberbach und Rauenzell im Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige am frühen Sonntagabend in einer Rechtskurve aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Motorrad gegen die gegenüberliegende Grabenböschung und wurde mit seiner Maschine in den Wald geschleudert.

Unfall bleibt unentdeckt

Der Unfall blieb mehrere Stunden lang unentdeckt. Gegen 21 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, er habe ein Motorrad in einem Waldstück neben der Straße gefunden. Kurz darauf fand er auch den Fahrer. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 31-Jährigen feststellen.