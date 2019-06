Tödlicher Motorradunfall in Nürnberg-Katzwang

Beide Fahrzeuge waren gegen 14.00 Uhr auf der Neuseser Straße nahe dem Nürnberger Ortsteil Katzwang in Richtung Kornburg unterwegs, teile ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage mit.

Erfolglose Reanimation

Gerade als der Pkw-Fahrer nach links abbiegen wollte, wurde er nach eigenen Aussagen von dem Motorrad überholt und beide Fahrzeuge seien zusammengestoßen. Dabei erlitt der Motorradfahrer so schwere Verletzungen, dass ein Notarzt ihn an der Unfallstelle noch versuchte zu reanimieren – ohne Erfolg. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Gutachter soll Hergang klären

Der Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme blieb die Neuseser Straße in beide Richtungen komplett gesperrt.