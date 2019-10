Tödlicher Motorradunfall im Landkreis Bayreuth

Die Serie der Motorradunfälle in Oberfranken reißt nicht ab. Am Sonntagmittag kam bei Goldkronach im Landkreis Bayreuth ein 48-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

Motorradfahrer übersehen

Ein entgegenkommender 77 Jahre alter Autofahrer wollte nach links abbiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Der 48-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der PKW Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 22.000 Euro.

Unfall mit Rettungswagen

Bereits am Samstag wurden zwei Motorradfahrer bei Unfällen im Landkreis Bayreuth zum Teil schwer verletzt. In einem Fall stürzte eine Motorradfahrerin gegen einen Rettungswagen, in dem ein zuvor verunglückter anderer Kradfahrer behandelt wurde.