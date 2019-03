Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Unterfranken bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Ford Transit war mit einem zivilen Kleintransporter eines Rettungsdienstes auf der Staatsstraße 2289 von Bischofsheim kommend unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der 50-Jährige vermutlich beim Linksabbiegen auf den Zubringer zur B 279 den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 61-Jährige, der aus dem Landkreis Bad Kissingen stammt, versuchte noch auszuweichen, prallte aber mit seiner Maschine frontal in die Beifahrerseite des Fords.

Biker offenbar sofort tot

Eine Notärztin, die zufällig vor Ort war und Zeugin des Unfalls wurde, konnte nur noch den Tod des Motorradfahrers feststellen. Der Fahrer des Ford erlitt einen Schock und wurde in eine naheliegende Klinik gebracht.

Unfallfahrzeuge sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt ordnete noch vor Ort unter anderem die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an. Zudem wurde auch ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Die Staatsstraße 2289 war bis in die Abendstunden gesperrt.