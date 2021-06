11.06.2021, 17:21 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Tödlicher Motorradunfall bei Neustadt an der Aisch

Ein 52-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Neustadt an der Aisch so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Er war mit einer abbiegenden Autofahrerin zusammengestoßen.