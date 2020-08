Tödlicher Motorradunfall bei Altdorf

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag (07.08.20) auf der Staatsstraße 2239 im Landkreis Nürnberger Land. Laut Polizeiangaben befuhr der 61-Jährige die Straße von Feucht in Richtung Altdorf. Aus ungeklärter Ursache übersah der Motorradfahrer ein vor ihm stehendes Fahrzeug und wich auf die Gegenfahrbahn aus.

Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle

Dabei kollidierte der Mann mit einem entgegenkommenden Skoda und erlitt durch die Wucht des Aufpralls so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Skoda wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Sachverständiger prüft Unfallhergang

Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Unfallstelle teilweise komplett gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft beauftragt.