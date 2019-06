Tödlicher Motorradunfall auf der Rusel

Motorradfahrer und Beifahrerin tödlich verletzt

Durch den Aufprall wurde der 46-jährige Motorradfahrer aus der Oberpfalz so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Beifahrerin konnte an der Unfallstelle reanimiert werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum eingeliefert, wo sie jedoch später ihren schweren Verletzungen erlag. Der Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrerin im dritten Fahrzeug blieb unverletzt.

Ruselstrecke komplett gesperrt

Zur Klärung wurde ein Gutachter herangezogen. Die Staatsstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 17.000 Euro geschätzt