Tödlicher Motorradunfall auf der B470

Bei einem schweren Unfall auf der B470 zwischen Uehlfeld und Dachsbach ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei stieß der 56-Jährige Biker mit einem Pick-Up mit Anhänger zusammen, der gerade Richtung Demantsfürth abbiegen wollte.

Tödliche Verletzungen

Der Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 31-jährige Fahrer des Pick-Ups kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger mit der Aufklärung des Unfallhergangs beauftragt. Für die Bergungsarbeiten wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.