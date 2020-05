Tödlicher Motorradunfall auf B4 im Landkreis Bamberg

Zwischen Rattelsdorf und Breitengüßbach im Landkreis Bamberg ist es am Donnerstag Nachmittag (07.05.20) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 gekommen. Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, kam dabei ein 33-jähriger Motorradfahrer ums Leben.

In Linkskurve in den Gegenverkehr

Gegen 14.20 Uhr fuhr ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Bundesstraße 4 von Rattelsdorf nach Breitengüßbach. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er in einer Linkskurve mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Motorradfahrer. Dieser wurde durch den Aufprall von seinem Motorrad geschleudert und Lebensgefährlich verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte versuchten noch dem Mann zu helfen, doch er verstarb an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.