Tödlicher Lkw-Unfall auf der B12: Fahrer am Steuer erkrankt

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist der tödliche Lkw-Unfall auf der B12 bei Kirchdorf am Inn (Lkr. Rottal-Inn) höchstwahrscheinlich durch eine Erkrankung ausgelöst worden.

Plötzliche Erkrankung am Steuer

Nach dem Unfall am Montag (03.08.) wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Bei einer Obduktion des 53-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser wohl infolge eines "innerkörperlichen Vorganges" verstorben ist und nicht erst durch den Unfall. Nach ersten Ermittlungen konnte die Polizei nicht ausschließen, dass ein silberfarbener BMW-SUV am Unfall beteiligt war. Zeugenaussagen und die Auswertung einer Dashcam haben diese Theorie aber widerlegt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer des Lkw am Steuer plötzlich erkrankte und deswegen von der Fahrbahn abkam und starb.