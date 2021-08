Tödlicher Lkw-Unfall auf A9: Autobahn bei Nürnberg gesperrt

Es ist der zweite schwere Lkw-Unfall in Nürnberg binnen zwei Tagen. Nachdem am Mittwoch ein Lastwagen auf der A3 bei Erlangen die Mittelleitplanke durchbrochen hatte und die Autobahn bis in den Abend hinein vollgesperrt war, ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall auf der A9 Berlin Richtung Nürnberg gekommen.

Lkw-Unfall am Kreuz Nürnberg-Ost: Fahrer gestorben

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer ist allein beteiligt am Kreuz Nürnberg-Ost von der rechten Spur abgekommen. Der Lastwagen kam ins Schlingern und ist dann umgekippt. Der Fahrer ist dabei tödlich verletzt worden.

Überleitung auf A9 gesperrt

Die A9 ist in Höhe Kreuz Nürnberg-Ost in Richtung München gesperrt. Viele Autofahrer stehen derzeit im Stau. Damit der Berufsverkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann, ist auch auf der A6 am Kreuz Nürnberg-Ost die Überleitung zur A9 Richtung München gesperrt. In diesem Bereich kommt es aktuell zu starken Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wird momentan über die A6 Richtung Nürnberg-Süd, auf die A73 und dann wieder auf die A9 umgeleitet

Bergungsarbeiten dauern an

Dem Schwerverkehr wird empfohlen, die A9 in diesem Bereich rund um das Kreuz Nürnberg Ost weiträumig zu umfahren. Die Bergungsarbeiten werden sich noch die kommenden Stunden hinziehen, sagt ein Sprecher der zuständigen Polizei in Mittelfranken.