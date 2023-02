Tödlicher Kunstflug bei Kulmbach: Was dem Piloten fehlte

Die Untersuchungen zu dem Flugabsturz eines Doppeldeckers nahe Rugendorf im Landkreis Kulmbach sind abgeschlossen. Bei dem Absturz am 20. September 2020 war der 47-jährige Pilot ums Leben gekommen.

Pilot flog ohne Kunstflugberechtigung

Aus dem Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig geht unter anderem hervor, dass die Maschine bei der Durchführung von mehreren Kunstflugfiguren unkontrolliert auf dem Boden aufprallte. Der Pilot sei zwar im Besitz mehrerer Privatpilotenlizenzen gewesen. Eine Kunstflugberechtigung oder eine entsprechende Schulung habe der Verunglückte allerdings nicht gehabt. Laut einem Zeugen sei das Flugzeug kurz vor dem Unfall mehrere Rollen geflogen.

Was bei dem Absturz passiert war

Anschließend sei die Maschine "in einer trudelartigen Bewegung" ohne Motorgeräusche aus einer Höhe von rund 800 Metern zu Boden gestürzt. Weil die Kraftstoffbehälter beim Aufprall aufgeplatzt waren, konnte die tatsächliche Menge an Kraftstoff nicht bestimmt werden, die zum Unfallzeitpunkt in dem Flugzeug vorhanden war. Die Ermittler errechneten eine ungefähre Restmenge von 27,35 Litern für den Unfallzeitpunkt.

Pilot erliegt lebensbedrohlichen Verletzungen

Der Untersuchungsbericht bescheinigt zudem, dass bei der Obduktion des Piloten keine Hinweise auf relevante Vorerkrankungen festgestellt wurden. Der Tod des im Cockpit angeschnallten Piloten ist demnach auf ein unfallbedingtes Polytrauma – also auf mehrere lebensbedrohliche Verletzungen in Kombination – zurückzuführen. Lokale Medien hatten zuerst über den Abschluss der Untersuchung berichtet.