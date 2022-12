Tödlicher Jagdunfall bei Volkach: Fall kommt vor Gericht

Anfang des Jahres kam es bei einer Treibjagd bei Volkach zu einem tödlichen Querschläger: Ein 33-Jähriger soll von einem Hochsitz aus auf ein Reh geschossen haben. Das Tier wurde verfehlt. Das Projektil schlug aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf dem gefrorenen Boden des Feldweges auf und traf das 78-jährige Opfer, das in einem benachbarten Jägerstand befand. Der 78-Jährige starb. Jetzt kommt es wohl zu einem Gerichtsprozess.

33-Jähriger legt Einspruch gegen Strafbefehl ein

Das Amtsgericht Kitzingen hat im November einen Strafbefehl gegen den 33-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung erlassen. Die Staatsanwaltschaft Würzburg hatte für den 33-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen zu je 70 Euro beantragt. Sein Anwalt hat dagegen jetzt Einspruch eingelegt. Wie eine Sprecherin des Amtsgerichts Kitzingen am Donnerstag bestätigt, wird es in dem Fall wohl nun eine Hauptverhandlung geben.

Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten vor, er hätte in Richtung des Opfers keinen Schuss abgeben dürfen. Der Jäger habe gewusst, dass der 78-Jährige gefährlich nah war.

Mit Material von dpa