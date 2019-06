Tödlicher Frontalunfall bei Burglauer

Die Autofahrerin aus dem Landkreis Holzminden (Niedersachsen) war am frühen Nachmittag von der A71 kommend auf der Bundesstraße bei Burglauer in Richtung Bad Neustadt unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Zuvor hatte sie einen bereits ein anderes Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert.

Frau verstirbt an Unfallstelle

Die 59 Jahre alte Fahrerin wurde durch den Aufprall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die vier Insassen der beiden anderen Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen in naheliegende Krankenhäuser.