Tödlicher Fahrradunfall: Polizei richtet Upload-Portal ein

Die Polizei München bittet erneut darum, dass sich Zeugen melden, die an dem Unglückstag (17. Mai 2020) Foto-, Video- oder Audioaufnahmen an der Unfallstelle in der Hochstraße oder der unmittelbaren Umgebung gemacht haben.

Zeugenaufnahmen können nun hochgeladen werden

Die Polizei hat dazu einen Upload-Link bereitgestellt, über den die Daten hochgeladen werden können. Interessiert ist die Behörde vor allem an Aufnahmen im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.15 Uhr, also vor und nach dem tödlichen Unfall.

37-jähriger Münchner stirbt an schweren Kopfverletzungen

Zwei Radfahrer waren am Sonntagnachmittag des 17. Mais in der Hochstraße im Münchner Stadtteil Au zusammengestoßen und gestürzt. Ein 37-jähriger Mann starb an seinen schweren Kopfverletzungen. Der andere Unfallbeteiligte fuhr nach dem Sturz einfach weiter.

Trotz Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern aus einer Überwachungskamera und einer Belohnung von 1.000 Euro konnte der zweite Radler bislang nicht identifiziert werden. Bis heute sind über 50 Hinweise von Zeugen eingegangen, doch der Mann konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Polizei sucht E-Bike-Fahrer

Der Gesuchte wird auf 45 bis 50 Jahre geschätzt, ist 1,80 bis 1,95 Meter groß und hat eine stämmige Figur, sowie kräftige Waden. Seine Haare sind kurz und grau meliert, er trug keinen Fahrradhelm. Laut Zeugen sprach er deutsch ohne Auffälligkeiten. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit blauen Streifen an den Ärmeln, hellen Schuhen und einer kurzen, blauen Hose.