Tödlicher Fahrrad-Unfall: Polizei fahndet mit Foto nach E-Biker

Die Aufnahmen, mit denen die Münchner Polizei einen E-Biker sucht, stammen aus einer Videokamera, die den flüchtigen E-Biker kurz nach dem Zusammenstoß zeigen. Laut Polizei hat das Amtsgericht München auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen entsprechenden Beschluss erlassen, mit den Fotos nach dem Mann zu suchen.

Zusammenstoß aus ungeklärter Ursache

Der gesuchte etwa 40 bis 50 Jahre alte E-Bike-Fahrer war am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Hochstraße mit einem 37-jährigen Pedelec-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen zusammengestoßen, obwohl beide in dieselbe Richtung fuhren.

37-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Laut Zeugen waren beide vor dem Zusammenstoß verbal aneinander geraten. Die zwei Männer stürzten. Der 37-Jährige verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass er noch in der Nacht im Krankenhaus starb. Der E-Bike-Fahrer rappelte sich nach dem Sturz wieder auf und flüchtete von der Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.