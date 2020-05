Tödlicher Fahrrad-Unfall: 2.000 Euro Belohnung

Tödliche Kopfverletzung

Der 37-Jährige aus dem Landkreis München verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass er noch in der Nacht im Krankenhaus starb. Der andere Radfahrer flüchtete nach dem Sturz von der Unfallstelle ohne Hilfe zu leisten und ohne Personalien zu hinterlassen.

Fahndung mit neuen Bildern

Zwischenzeitlich konnten weitere Fotos einer Kamera gesichert werden. Aufgrund der nun neu vorliegenden Informationen hat die Polizei München die Personenbeschreibung des flüchtigen Radfahrers aktualisiert.

Beschreibung des Fahrradfahrers

Der Gesuchte ist 170-180 cm groß, 40-50 Jahre alt, stämmige Figur, breite Gesichtsform, graumelierte Haare; mittelblaue kurze Hose, azurblaues Shirt oder Weste und schwarzen Längseinsätzen seitlich, weiße kurze Ärmel, braune Schuhe, bräunlicher Rucksack mit weißem Griff am oberen Ende.

Der Mann war mit einem Mountain-Bike (kein E-Bike) unterwegs. Dieses war schwarz mit weißen Applikationen am unteren Ende der Gabel und hinteren Ende der Kettenstrebe. Außerdem hatte das Fahrrad eine schwarze Gepäcktasche am Lenker sowie ein kurzes Steckschutzblech am Vorderrad.