Tödlicher Champagner in Weiden: Was bislang bekannt ist

Acht Menschen vergiftet, einer von ihnen ist tot: Das ist das schreckliche Ende einer Partynacht in einem Lokal in der Weidener Innenstadt.

Am Montagnachmittag bestätigte die Staatsanwaltschaft Weiden, dass man Rauschgift-Spuren in einer Champagnerflasche gefunden hat, aus der die betroffenen Restaurantgäste getrunken hatten. "Wir können bestätigen, dass sich nach den ersten Untersuchungen Ecstasy in der Flüssigkeit befunden hat", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer. "Und zwar in erheblicher Konzentration."

Wie kam das Ecstasy in den Champagner?

Unklar ist noch, wie die Droge in die Flasche geraten ist. Einen gezielten Anschlag schließen die Ermittler aus. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung. Eine Sonderkommission namens "Markt" ermittelt in alle Richtungen.

52-jähriger Schwandorfer überlebt nicht

Insgesamt acht Menschen mussten in der Nacht zum Sonntag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie alle sollen zuvor aus derselben Champagnerflasche getrunken haben. Ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht. Die Obduktion des Todesopfers soll noch am Montag angeordnet werden.

Zeugen berichten von schreienden Opfern

Augenzeugen der Ereignisse in der Nacht berichten im Gespräch mit BR-Reportern, dass die mutmaßlichen Giftopfer schreiend und von Krämpfen geschüttelt ins Freie gebracht und dort in die Rettungswagen verladen wurden.

Einige der Opfer wurden nach Polizeiangaben in die Uniklinik nach Regensburg gebracht. Bereits am Sonntag sei eine Person wieder nach Hause entlassen worden. Die übrigen Opfer seien mittlerweile alle außer Lebensgefahr, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

TV-Auftritt im Lokal gefeiert

Der Verpächter des Lokals berichtete im Gespräch mit BR-Reportern, dass sich auch eine Bedienung unter den Opfern befunden habe. Anlass für die Feier in dem Lokal sei die Teilnahme eines gemeinsamen Freundes an einer TV-Casting-Show gewesen. Außerdem habe man das Ende der coronabedingten Sperrstunde gefeiert.

Große Betroffenheit in Weiden

Erschüttert hat Weidens Oberbürgermeister Jens Meyer auf den Vergiftungsfall reagiert. "Ich bin betroffen und fassungslos. Meine Gedanken sind bei dem Verstorbenen und mein aufrichtiges Beileid und tiefempfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, allen Angehörigen und Freunden", schrieb er in einer Mitteilung.

Die Ermittler hätten ihm bestätigt, dass keine weitere Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger von Weiden bestehe. Er habe keinen Zweifel daran, dass die eingesetzte Sonderkommission "Markt" alles tue, um die Hintergründe aufzuklären, so Meyer weiter.