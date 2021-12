Tödlicher Betriebsunfall in Weißenburg

Bei einem schweren Betriebsunfall in einer Weißenburger Autowerkstatt ist am Freitag ein Mann gestorben. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach hatte der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand Arbeiten an einer sogenannten Sprengringfelge durchgeführt. Das ist eine Felgenart, die aus mehreren Teilen besteht und von einem flexiblen Metallring zusammengehalten wird. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich dabei der Sprengring und traf den 30-Jährigen am Kopf.

Gutachter soll Unfallursache aufklären

Noch vor Ort mussten daraufhin Reanimationsmaßnahmen eingeleitet werden und der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallgeschehens hinzugezogen.