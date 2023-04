Tödlicher Bergunfall auf Wanderung zur Schnappenkirche

Tödliche Verletzungen hat ein 58-jähriger Mann aus Ungarn am Mittersteig im Gemeindebereich von Marquartstein im Kreis Traunstein erlitten. Das meldet die Polizei. Suchmannschaften hatten am Gründonnerstag nach dem Bergwanderer gesucht, nachdem ihn ein Bekannter vermisst gemeldet hatte.

Nicht zur vereinbarten Zeit zurückgekommen

Der Bergwanderer war am Donnerstagvormittag alleine zu einer Wanderung zur Schnappenkirche aufgebrochen und zur vereinbarten Zeit nicht zurückgekommen, so die Polizei. Daraufhin startete eine Suche mit 20 Helfern der Bergwacht, einem Polizeihubschrauber, zwei Bergwachthundeführern und dem Technikbus der Bergwacht samt Drohne. Schließlich wurde der Mann in der Nacht auf Karfreitag gegen 00.45 Uhr entdeckt.

Polizeibergführer ermittelt

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 58-Jährige vom Mittersteig etwa 40 Meter tief abgestürzt. Seine Leiche konnte noch in der Nacht aus dem steilen Wald- und Felsengelände geborgen werden. Ein Polizeibergführer ermittelt jetzt in dem Fall und sucht die genaue Absturzursache.