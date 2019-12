07.12.2019, 10:39 Uhr

Wanderer stürzt am Brauneck in den Tod

Ein Wanderer ist am Freitagmittag im Brauneckgebiet abgerutscht und tödlich verunglückt. Der Münchner war mit seiner Frau unterwegs. An einer steilen Bergflanke stürzte er 100 Meter in die Tiefe.