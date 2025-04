Tödlicher Bahnunfall bei Schwandorf: Aufräumarbeiten dauern an

Nach dem tödlichen Unfall auf einem Bahnübergang im Landkreis Schwandorf, bei dem am Dienstag ein Zug mit einem Auto kollidiert war, stocken momentan die Aufräumarbeiten.

Spezialgerät auf Anfahrt

Wie die Bundespolizei am Mittwochmorgen auf BR-Anfrage mitteilte, ist der Spezialzug - ein sogenannter Bergezug - für die Bergung der beschädigten Lok noch nicht an Unfallstelle eingetroffen. Er sei noch auf dem Weg von Leipzig in die Oberpfalz, heißt es. Der verunfallte Zug ist nicht weiter fahrbereit, weil einige Räder von den Gleisen gesprungen sind.

Strecke wieder eingleisig befahrbar

Momentan ist die Bahnstrecke zwischen Schwandorf und Regensburg wieder eingleisig befahrbar. Gestern Abend war die Linie noch für viele Stunden komplett gesperrt, weil Gutachter die Unfallstelle untersucht hatten.

Ein 76-jähriger Autofahrer wurde bei dem Zusammenprall mit der Lok getötet. Sein Auto wurde völlig zerstört. Der Lokführer und die Fahrgäste im Zug wurden laut Polizei wohl nicht verletzt, einige erlitten jedoch einen Schock.

Auf BR-Anfrage kann die Polizei weiterhin nicht bestätigen, ob die Schranken am Bahnübergang zum Zeitpunkt des Unfalls geschlossen waren oder nicht.