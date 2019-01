04.01.2019, 00:09 Uhr

Tödlicher Baggerunfall in Inzell

In Inzell im Landkreis Traunstein kam am Donnerstagnachmittag ein Baggerfahrer ums Leben, als er dicht an einem Holzgebäude parken wollte und mit seinem Kopf zwischen Führerkabine und Gebäudewand geriet.